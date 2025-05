Rendez-vous au jardin Jardins de pierres, pierres de jardins – La Rochelle, 6 juin 2025 07:00, La Rochelle.

Le ministère de la Culture a choisi, pour cette 22e édition, le thème « Jardins de pierres, pierres de jardins ».

Divers lieux de La Rochelle et dans les communes de l’agglomération

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : See you in the garden Jardins de pierres, pierres de jardins

For this 21st edition, the French Ministry of Culture has chosen to put the spotlight on the five senses in the garden.

We invite you to join us for a flowery stroll.

German : Treffpunkt Garten Jardins de pierres, pierres de jardins

Das Kulturministerium hat für diese 21. Ausgabe einen Schwerpunkt auf die fünf Sinne im Garten gelegt.

Treffen wir uns mit unseren Träumereien zu einem blumigen Spaziergang.

Italiano :

Il Ministero della Cultura francese ha scelto « Giardini di pietre, pietre di giardini » come tema di questa 22ª edizione del Festival.

Espanol : Encuentro en el jardín Jardins de pierres, pierres de jardins

Para esta 21ª edición, el Ministerio de Cultura ha optado por poner el foco de atención en los cinco sentidos en el jardín.

Acompáñenos en nuestro ensueño por un paseo entre flores.

