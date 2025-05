Rendez-vous au jardin La Nourrice – Rue Roger Leches Aubiet, 7 juin 2025 07:00, Aubiet.

Le Jardin de la Nourrice, ouvre ses portes le week end du 7 et 8 juin dans le cadre de la manifestation nationale Rendez vous aux Jardins.

Aubiet 32270 Gers Occitanie +33 6 80 73 81 88 lanourrice.asso@gmail.com

English :

The Jardin de la Nourrice opens its doors on the weekend of June 7 and 8 as part of the national Rendez vous aux Jardins event.

German :

Der Jardin de la Nourrice, öffnet seine Türen am Wochenende des 7. und 8. Juni im Rahmen der nationalen Veranstaltung Rendez vous aux Jardins.

Italiano :

Il Jardin de la Nourrice apre le sue porte il fine settimana del 7 e 8 giugno nell’ambito della manifestazione nazionale Rendez vous aux Jardins.

Espanol :

El Jardín de la Nourrice abre sus puertas el fin de semana del 7 y 8 de junio en el marco de la manifestación nacional Rendez vous aux Jardins.

