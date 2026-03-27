Rendez-vous au jardin Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

ATELIER GRATUIT : entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage ( adapter votre équipement à la météo et au jardinage).

Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudis après-midi.

Le jeudi 30 avril : 14h00 à 15h30 le rendez-vous du jardinier avec l’équipe de la Maison du jardinage et du compostage, et à partir de 15h30 à 16h30, le compostage avec l’intervenante Marion Leblanc de DM compost.

En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.

[Atelier pratique]

Venez participer à un jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons avec l’équipe de jardinier.ere.s de la Maison du jardinage.

Le jeudi 30 avril 2026

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 02 avril 2026

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 09 avril 2026

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 16 avril 2026

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 23 avril 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T15:30:00+02:00;2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T15:30:00+02:00;2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T15:30:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T15:30:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T15:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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