Mailleroncourt-Charette

Rendez-vous au jardin Parc à l’anglaise de la Cude

Parc de la Cude Mailleroncourt-Charette Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Ouverture le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin de 10h à 12h 14h à 18h (sans rendez-vous).

Sur le thème des cinq sens, la Vue sera mise à l’honneur tout au long de la visite… .

Parc de la Cude Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 83 93 lacudefolley@gmail.com

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English : Rendez-vous au jardin Parc à l’anglaise de la Cude

L’événement Rendez-vous au jardin Parc à l’anglaise de la Cude Mailleroncourt-Charette a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD