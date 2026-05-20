Rendez-vous au jardin Parc à l’anglaise de la Cude Mailleroncourt-Charette
Rendez-vous au jardin Parc à l’anglaise de la Cude Mailleroncourt-Charette samedi 6 juin 2026.
Mailleroncourt-Charette
Rendez-vous au jardin Parc à l’anglaise de la Cude
Parc de la Cude Mailleroncourt-Charette Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Ouverture le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin de 10h à 12h 14h à 18h (sans rendez-vous).
Sur le thème des cinq sens, la Vue sera mise à l’honneur tout au long de la visite… .
Parc de la Cude Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 83 93 lacudefolley@gmail.com
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English : Rendez-vous au jardin Parc à l’anglaise de la Cude
L’événement Rendez-vous au jardin Parc à l’anglaise de la Cude Mailleroncourt-Charette a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD