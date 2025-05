Rendez-vous au jardin Parc botanique des Borderies Chazé-sur-Argos – Chazé-sur-Argos, 8 juin 2025 14:00, Chazé-sur-Argos.

Dans la cadre de l’évènement national « Rendez-vous au jardin », venez découvrir le parc botanique des Borderies à Chazé-sur-Argos, le dimanche 8 juin 2025 à 14h.

En pleine nature, dans un ancien parc, enchaînement de perspectives en volume ouvrant sur le paysage, présentant de nombreuses variétés botaniques rares d’arbres et d’arbustes, bassins et espaces ornés de sculptures contemporaines. Le jardin des Borderies compte aussi de nombreuses sculptures en pierre ou en béton cellulaire réparties dans le jardin.

Sans réservation. Visite commentée. .

Les Borderies

Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

As part of the national « Rendez-vous au jardin » event, come and discover the Borderies botanical park in Chazé-sur-Argos, on Sunday June 8, 2025 at 2pm.

German :

Im Rahmen der nationalen Veranstaltung « Rendez-vous au jardin » können Sie am Sonntag, den 8. Juni 2025 um 14 Uhr den botanischen Park Borderies in Chazé-sur-Argos besichtigen.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento nazionale « Rendez-vous in giardino », venite a scoprire il parco botanico delle Borderies a Chazé-sur-Argos domenica 8 giugno 2025 alle 14.00.

Espanol :

En el marco de la manifestación nacional « Cita en el jardín », venga a descubrir el parque botánico de Borderies, en Chazé-sur-Argos, el domingo 8 de junio de 2025 a las 14:00 horas.

