Bindernheim

Rendez-vous au jardin Riedgarten

10 rue de Dordogne Bindernheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 13:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Admirez ces roses odorantes, promenez vous entre les plantes vivaces et les arbustes, détendez-vous près du mur en pierre,…

Découvrez ce grand jardin, très personnel, en perpétuel construction. Admirez ces roses odorantes, promenez vous entre les plantes vivaces et les arbustes, détendez-vous près du mur en pierre,… .

10 rue de Dordogne Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 95 40 dr.teske@gmail.com

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English :

Admire these fragrant roses, walk among the perennials and shrubs, relax near the stone wall,…

L’événement Rendez-vous au jardin Riedgarten Bindernheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried