RENDEZ-VOUS AU JARDIN – rue Verdi Saint-Cyprien, 7 juin 2025 15:00, Saint-Cyprien.

Pyrénées-Orientales

RENDEZ-VOUS AU JARDIN rue Verdi Jardin des plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07 17:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Samedi 07 juin de 15h à 17h > Dans l’enceinte du jardin des plantes, à l’occasion de la journée nationale Rendez-vous au jardin sur le thème « Jardins de pierres, pierres de jardins », le club de sculpture vous proposera une initiation à la sculpture…

.

rue Verdi Jardin des plantes des Capellans

Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Saturday 07 June from 3pm to 5pm > In the Jardin des Plantes, on the occasion of the national Rendez-vous au Jardin day on the theme: « Gardens of stones, stones of gardens », the Sculpture Club offers an introduction to sculpture…

German :

Samstag, 07. Juni, 15:00-17:00 Uhr > Im Pflanzengarten bietet Ihnen der Bildhauerclub anlässlich des nationalen Tages Rendez-vous au jardin zum Thema: « Jardins de pierres, pierres de jardins » eine Einführung in die Bildhauerei…

Italiano :

Sabato 07 giugno dalle 15.00 alle 17.00 > Nel Jardin des Plantes, in occasione dell’evento nazionale Rendez-vous au Jardin sul tema « Giardini di pietre, pietre di giardini », il Club di Scultura propone un’introduzione alla scultura…

Espanol :

Sábado 07 de junio de 15:00 a 17:00 > En el Jardin des Plantes, con motivo de la manifestación nacional Rendez-vous au Jardin sobre el tema « Jardines de piedras, piedras de jardines », el Club de Escultura propone una iniciación a la escultura…

L’événement RENDEZ-VOUS AU JARDIN Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-05-26 par CDT66