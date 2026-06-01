Rendez-vous au Jardin, Sentier du Nizerand, Gleizé

Rendez-vous au Jardin Samedi 6 juin, 13h30 Sentier du Nizerand Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Rendez-vous au Jardin : Une après-midi nature au bord du Nizerand !

Le samedi 6 juin 2026, la Ville de Gleizé vous invite à une parenthèse bucolique et ludique sur le Sentier du Nizerand. De 14h30 à 17h, venez explorer, créer et apprendre en famille lors d’un après-midi dédié à la biodiversité et au partage.

S’informer et Préserver

Rencontrez des passionnés et des experts pour comprendre les enjeux de notre environnement :

Biodiversité locale : Conseils pour préserver et développer la faune et la flore avec le Service Espaces Verts de Gleizé.

Zones humides : Apprenez à aménager et entretenir une mare avec les élèves de la MFR de Anse.

Créativité et Détente

Laissez libre cours à votre imagination ou détendez-vous au bord de l’eau :

Atelier artistique participatif : Contribuez à une fresque collective avec l’artiste Lucie Pontvianne sur le thème « L’eau, la terre, l’air que je vois ».

Grands jeux d’extérieur : Défis et stratégie avec la ludothécaire Emma Veron pour un moment convivial.

Exploration et Découverte (Sur inscription)

Places limitées – Inscrivez-vous vite sur www.mairie-gleize.fr

Les petites bêtes de la rivière : Immersion aquatique pour observer la vie du Nizerand (dès 6 ans).

Atelier Mini-jungle : Récolte et identification de plantes et insectes (6-10 ans).

Balade Botanique : Une lecture vivante du paysage et des plantes sauvages avec Luellen Kazan, artisane herboriste.

Évènement en résonance

Ne manquez pas la conférence « Les chauves-souris et leurs super-pouvoirs » animée par la LPO à la Bibliothèque Jean de La Fontaine, le mercredi 3 juin à 18h30.

Infos Pratiques

Date : Samedi 6 juin 2026, de 14h30 à 17h.

Lieu : Sentier du Nizerand (Entrée proche du 1287 Route de Montmelas, Gleizé).

Stationnement : Parking de l’école Georges Brassens (Accès par la Route de Montmelas).

Sentier du Nizerand 1287 Route de Montmelas 69400 Gleizé Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.mairie-gleize.fr »}]

Rendez-vous au Jardin : Une après-midi nature au bord du Nizerand !

©Ministère de la Culture