Rendez-vous au Jardin sous les côtes, Jardin sous les Côtes, Apremont-la-Forêt

Rendez-vous au Jardin sous les côtes 6 et 7 juin Jardin sous les Côtes Meuse

5€ par personne – gratuit moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre du Jardin sous les côtes. Vous prendrez le temps de découvrir et de regarder en détail chacune des plantes et arbres sélectionnés avec passion au fil du temps par les créateurs du Jardin.

Jardin sous les Côtes 17, Route de Nancy, 55300 Apremont-la-Forêt, Meuse, Grand Est Apremont-la-Forêt 55300 Apremont-la-Forêt Meuse Grand Est 06 01 41 38 01 D’une surface de 45 ares aux accents romantiques, ce jardin associe massifs de vivaces aux contours souples, pergolas de roses anciennes, clématites et topiaires : un choix végétal qui témoigne d’une importante recherche botanique et poétique. Les sentiers entrecoupés de pontons rustiques, engazonnés ou pavés, invitent à une promenade reposante sous des arbres aux essences variées.

Visite libre du Jardin sous les côtes. Vous prendrez le temps de découvrir et de regarder en détail chacunes des plantes et arbres sélectionnées avec passion au fil du temps par les créateurs du…

©Gabrielle Chatignon