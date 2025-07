Rendez-vous au lac ! Lac de Peyre, Labouheyre Labouheyre

Rendez-vous au lac ! Lac de Peyre, Labouheyre Labouheyre vendredi 11 juillet 2025.

Rendez-vous au lac !

Lac de Peyre, Labouheyre Lac de Peyre Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-11 12:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Espace détente et coin lecture tout public !

Espace détente et coin lecture tout public ! .

Lac de Peyre, Labouheyre Lac de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Rendez-vous au lac !

Relaxation area and reading corner for all ages!

German : Rendez-vous au lac !

Entspannungsbereich und Leseecke für alle Altersgruppen!

Italiano :

Area relax e angolo lettura per tutte le età!

Espanol : Rendez-vous au lac !

Zona de relax y rincón de lectura para todas las edades

L’événement Rendez-vous au lac ! Labouheyre a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Cœur Haute Lande