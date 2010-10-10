Rendez-vous au Makeda cabaret des Tarp’impros #3 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Rendez-vous au Makeda cabaret des Tarp’impros #3

Mardi 21 avril 2026 à partir de 20h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Univers théâtre d’improvisation au Makeda.

Venez assister en exclusivité au spectacle cabaret des Tarp’impros de Marseille au Makeda.



Un maître de cérémonie, 5 improvisateurs sur scène et vos thèmes d’improvisation dans un chapeau. Et pour corser le tout, le maître de cérémonie leur imposera au fil du spectacle des contraintes de plus en plus folles.



Venez nombreux les encourager et les soutenir ! Réservation en ligne fortement conseillée, 50 places max ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Improv theater universe at Makeda.

L’événement Rendez-vous au Makeda cabaret des Tarp’impros #3 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille