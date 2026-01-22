Rendez-vous au Musée Le Zamalzaïn Château fort Musée pyrénéen Lourdes

Rendez-vous au Musée Le Zamalzaïn

Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 15:00:00

2026-02-28

Dans les Pyrénées, le mois de février est marqué par les rites carnavalesques. En Soule au Pays Basque, il existe des spectacles de danses théâtralisées à caractère satirique, appelés mascarades souletines .

Lutte symbolique entre deux villages, les gorriak (les rouges) représentant l’ordre établi et richement vêtus, affrontent les beltzak (les noirs), leurs opposés en tous points. Le Zamalzain ou littéralement l’homme cheval est le personnage le plus célèbre des mascarades.

Capable d’allier endurance, agilité et précision, il s’agit du meilleur danseur du village.

Interrompu à cause de l’exode rurale, cette pratique a été reprise par la population locale et allie aujourd’hui tradition et modernisme.

L’évocation de la mascarade souletine se fera avec la découverte du costume de l’homme cheval conservé dans les collections du Musée pyrénéen.

Durée de la médiation 30 minutes

Le droit d’entrée au musée donne accès à la médiation.

14 février 2026 à 14:30

28 février 2026 à 14:30

Renseignements au: 05 62 42 37 37

Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

English :

In the Pyrenees, the month of February is marked by carnival rituals. In the Basque region of Soule, there are theatrical dance performances of a satirical nature, known as mascarades souletines .

A symbolic struggle between two villages, the gorriak (the reds), representing the established order and richly dressed, confront the beltzak (the blacks), their opposites in every respect. The Zamalzain, or literally horseman , is the most famous character in the masquerade.

Capable of combining endurance, agility and precision, he is the best dancer in the village.

Interrupted by the rural exodus, this practice has been revived by the local population and today combines tradition and modernity.

The souletine masquerade will be evoked with the discovery of the horseman costume conserved in the collections of the Musée Pyrénéen.

Duration: 30 minutes

Admission to the museum includes access to the mediation.

february 14, 2026 at 2:30 pm

february 28, 2026 at 2:30 pm

Information: 05 62 42 37 37

