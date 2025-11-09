Rendez-vous au Salon

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

La construction architecturale des vertus dans la tradition occidentale

Conférence par Pierre Ivernizzi

chercheur en ésoterisme

La construction architecturale des vertus dans la tradition occidentale

Conférence par Pierre Ivernizzi

chercheur en ésoterisme .

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56

English :

The architectural construction of virtues in the Western tradition

Lecture by Pierre Ivernizzi

esoteric researcher

German :

Die architektonische Konstruktion von Tugenden in der westlichen Tradition

Vortrag von Pierre Ivernizzi

esoterikforscher

Italiano :

La costruzione architettonica delle virtù nella tradizione occidentale

Conferenza di Pierre Ivernizzi

ricercatore in esoterismo

Espanol :

La construcción arquitectónica de las virtudes en la tradición occidental

Conferencia de Pierre Ivernizzi

investigador en esoterismo

L’événement Rendez-vous au Salon Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2024-07-01 par OT DE LA BAIE DE SOMME