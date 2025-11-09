Rendez-vous au Salon Cayeux-sur-Mer
Rendez-vous au Salon Cayeux-sur-Mer dimanche 9 novembre 2025.
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
La construction architecturale des vertus dans la tradition occidentale
Conférence par Pierre Ivernizzi
chercheur en ésoterisme
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
English :
The architectural construction of virtues in the Western tradition
Lecture by Pierre Ivernizzi
esoteric researcher
German :
Die architektonische Konstruktion von Tugenden in der westlichen Tradition
Vortrag von Pierre Ivernizzi
esoterikforscher
Italiano :
La costruzione architettonica delle virtù nella tradizione occidentale
Conferenza di Pierre Ivernizzi
ricercatore in esoterismo
Espanol :
La construcción arquitectónica de las virtudes en la tradición occidental
Conferencia de Pierre Ivernizzi
investigador en esoterismo
