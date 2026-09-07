Rendez-vous au salon L’Artisanat C’Chartres pour découvrir des miels 100% Eure-et-Loir, L’Iliade – Parc des expositions, Gommerville

Informations pratiques

Rendez-vous au salon L’Artisanat C’Chartres pour découvrir des miels 100% Eure-et-Loir 2 – 4 octobre L’Iliade – Parc des expositions Eure-et-Loir

Entrée payante 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Agriculteur et apiculteur engagé et passionné, Fabien Cheneau vous donne rendez-vous sur le salon « L’Artisanat C’Chartres » où il présentera aux gourmands et aux curieux sa production de miels réunis sous la marque « Les ruchers de Beauce ».

Outre son stand, vous pourrez profiter de votre visite au salon pour découvrir de nombreux artisans et profitez d’ateliers pour les enfants tout au long du week-end.

Une visite qui vaut le détour !

L’Iliade – Parc des expositions 2 route Départementale 24 BP 90825 28000 Chartres Gommerville 28700 Orlu Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Apiculteur passionné, Fabien Cheneau vous donne rendez-vous sur le salon « L’Artisanat C’Chartres ». À découvrir : sa production de miels réunis sous la marque « Les ruchers de Beauce ».

© les Ruchers de Beauce