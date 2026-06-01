Rendez-vous au Séchoir : soirée artistique et musicale, Le séchoir, Le Brouilh-Monbert

Rendez-vous au Séchoir : soirée artistique et musicale Samedi 6 juin, 18h00 Le séchoir Gers

Gratuit. Participation libre mais nécessaire et indispensable pour soutenir les artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Le temps d’une soirée conviviale, le Séchoir vous ouvre ses portes pour un moment de partage entre création artistique, repas participatif et musique live.

À 18h, participez à un atelier d’initiation à la peinture et aux pastels, ouvert à tous les publics, débutants comme amateurs curieux de découvrir différentes techniques artistiques.

À 20h, place à un repas sous forme d’auberge espagnole.

La soirée se poursuivra à 21h avec le concert du groupe ADHÔDANE, pour un moment musical convivial au cœur du Séchoir.

Le séchoir 3 place René Couperet 32350 Le Brouilh-Monbert Le Brouilh-Monbert 32350 Gers Occitanie 0750482853 Café associatif culturel et citoyen

Le temps d’une soirée conviviale, le Séchoir vous ouvre ses portes pour un moment de partage entre création artistique, repas participatif et musique live.

©ministeredelaculture