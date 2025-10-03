Rendez-vous Automnal #1 Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe

Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe

3 octobre 2025

fin : 2025-10-03 22:30:00

2025-10-03

Suzanne

Suzanne, c’est notre grand-mère. Aujourd’hui, elle a cent ans.

Suzanne, c’est aussi la vie de beaucoup de femmes qui ont traversé le siècle.

Nous allons vous raconter son histoire, mais aussi celle de la société française, avec ses bouleversements, ses mutations et ses anecdotes.

Dans l’ordre chronologique, en partant des années vingt, nous allons évoquer sa vie en parallèle de l’évolution sociétale.

Une suite de scènes rythmées, ponctuées d’humour, qui vont s’enchaîner pour dérouler l’histoire d’un siècle mouvementé et plein de surprises les années folles, les zoos humains, les premiers congés payés, la décolonisation, les droits des femmes, les élections, le réchauffement climatique et bien d’autres sujets.

Notre jeu basculera sans cesse de la vie de Suzanne à la grande Histoire, à l’aide d’une cinquantaine de personnages qui défileront avec dérision dans un rythme soutenu.

Suzanne c’est une piqûre de rappel de notre histoire récente, des photos souvenirs pour rire ou pleurer, des instants qui n’ont pas forcément changé le monde… .

Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire diaboloics72@ik.me

