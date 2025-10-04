Rendez-vous Automnal #1 Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe
Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 23:00:00
2025-10-04
Concert Brassens par « La Sainte Famille Machin »
Laissez-vous surprendre par les textes de Brassens et l’interprétation respectueuse et personnelle qu’en fait La Sainte Famille Machin… .
Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire diaboloics72@ik.me
English :
Brassens concert by « La Sainte Famille Machin » (The Holy Family)
German :
Brassens-Konzert von « La Sainte Famille Machin » (Die Heilige Familie Machin)
Italiano :
Concerto di Brassens da « La Sainte Famille Machin
Espanol :
Concierto de Brassens por « La Sainte Famille Machin
