Rendez-vous Automnal #1 Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe

Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 23:00:00

2025-10-04

Concert Brassens par « La Sainte Famille Machin »
Laissez-vous surprendre par les textes de Brassens et l’interprétation respectueuse et personnelle qu’en fait La Sainte Famille Machin…   .

Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire   diaboloics72@ik.me

English :

Brassens concert by « La Sainte Famille Machin » (The Holy Family)

German :

Brassens-Konzert von « La Sainte Famille Machin » (Die Heilige Familie Machin)

Italiano :

Concerto di Brassens da « La Sainte Famille Machin

Espanol :

Concierto de Brassens por « La Sainte Famille Machin

