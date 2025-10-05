Rendez-vous Automnal #1 Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe
Rendez-vous Automnal #1 Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe dimanche 5 octobre 2025.
Rendez-vous Automnal #1
Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
Bal folk avec « Les Taupins d’Abord »
Sept musiciens, un répertoire folk, des danses traditionnelles, de l’énergie, du plaisir, du partage c’est ce que vous propose cette compagnie pour une soirée réussie…. .
Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire diaboloics72@ik.me
English :
Folk ball with « Les Taupins d’Abord
German :
Folk-Ball mit « Les Taupins d’Abord » (Die Maulwürfe von Abord)
Italiano :
Ballo popolare con « Les Taupins d’Abord
Espanol :
Baile popular con « Les Taupins d’Abord
