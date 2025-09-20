Rendez-vous autour du four Journées Européennes du Patrimoine Chevannes

Rendez-vous autour du four Journées Européennes du Patrimoine Chevannes samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous autour du four Journées Européennes du Patrimoine

Chevannes Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Rendez-vous autour du four Journées Européennes du Patrimoine

Venez célébrer la Journée du patrimoine à la Maison de la forge et du feu à Chevannes autour du four et participez soit à la randonnée pédestre de 8 km ou à vélo de 26 km et partagez un bon repas cuit au four ! Pensez à réserver votre repas ! 12 .

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 04 07 93 51 mffc45210@gmail.com

English :

Rendez-vous around the oven European Heritage Days

German :

Rendezvous rund um den Ofen Europäische Tage des Kulturerbes

Italiano :

Appuntamento intorno al forno: Giornate europee del patrimonio

Espanol :

Cita en torno al horno Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement Rendez-vous autour du four Journées Européennes du Patrimoine Chevannes a été mis à jour le 2025-09-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS