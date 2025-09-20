Rendez-vous autour du four Journées Européennes du Patrimoine Chevannes
Chevannes Loiret
Venez célébrer la Journée du patrimoine à la Maison de la forge et du feu à Chevannes autour du four et participez soit à la randonnée pédestre de 8 km ou à vélo de 26 km et partagez un bon repas cuit au four ! Pensez à réserver votre repas ! 12 .
Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 04 07 93 51 mffc45210@gmail.com
