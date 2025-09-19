Rendez-vous aux Archives pour les Journées européennes du patrimoine Châteauroux

1 rue Jeanne d’Arc Châteauroux Indre

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales ont le plaisir de vous accueillir pour des visites guidées et une conférence.

Ouvertes à tous gratuitement, les Archives départementales de l’Indre sont un lieu de connaissance qui accueille chercheurs, généalogistes mais aussi citoyens souhaitant prouver leurs droits. Pour cela, l’équipe des Archives collecte, classe et conserve les documents à partir desquels s’écrit l’Histoire. Les visiteurs sont invités à pousser les portes des coulisses afin de découvrir le parcours des documents qui entrent aux Archives et le métier d’archiviste. Une visite au fil des magasins et des travées à la rencontre des 17 km linéaires de boîtes, qui s’achèvera par une présentation de quelques-uns des trésors conservés en leur sein.

Conférence 1944-1945, le retour de la République dans l’Indre par Jean-Louis Laubry et Jean-Luc Stiver samedi 20 septembre à 14h .

1 rue Jeanne d’Arc Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 30 42

English :

As part of the European Heritage Days, the Archives départementales are pleased to welcome you for tours and a conference.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals freut sich das Archives départementales, Sie zu Besichtigungen und einem Vortrag begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, gli Archives départementales sono lieti di accogliervi per visite e conferenze.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los Archivos Departamentales se complacen en recibirle para una visita y una conferencia.

