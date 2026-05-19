Trémilly

Rendez-vous aux jardin -Parc du château de Trémilly

Trémilly Trémilly Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Tout public

A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le parc du château de Trémilly. Le château actuel a été construit au début du 18e siècle sur les plans de Jean-Baptiste Bouchardon. Le parc a été conçu à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle et comprend un jardin à l’anglaise et un bois traversé d’allées cavalières. Un escalier à double volée dessert une orangerie du 19e siècle.

Visite libre le 5, 6 et 7 juin 2026 de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. .

Trémilly Trémilly 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 88 42

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardin -Parc du château de Trémilly Trémilly a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville