Rendez-vous aux jardin -Parc du château de Trémilly Trémilly
Rendez-vous aux jardin -Parc du château de Trémilly Trémilly vendredi 5 juin 2026.
Trémilly
Rendez-vous aux jardin -Parc du château de Trémilly
Trémilly Trémilly Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Tout public
A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le parc du château de Trémilly. Le château actuel a été construit au début du 18e siècle sur les plans de Jean-Baptiste Bouchardon. Le parc a été conçu à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle et comprend un jardin à l’anglaise et un bois traversé d’allées cavalières. Un escalier à double volée dessert une orangerie du 19e siècle.
Visite libre le 5, 6 et 7 juin 2026 de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. .
Trémilly Trémilly 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 88 42
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L’événement Rendez-vous aux jardin -Parc du château de Trémilly Trémilly a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville