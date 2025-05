Rendez-vous aux jardins 2024 – LOURDES Lourdes, 8 juin 2025 07:00, Lourdes.

L’édition 2025 des Rendez-vous aux Jardins aura lieu le dimanche 8 juin 2025 sur le thème » Jardin de pierres, pierres de jardin « .

Au programme

– De 10h 30 à 11h Conte pour les familles Découverte d’un conte pour toute la famille autour de la pierre dans les jardins du château fort-musée pyrénéen de Lourdes.

– De 10 h à 12 h Balade guidée sur les plantes qui poussent dans la roche et troc de plantes.

– De 14 h 30 à 15 h 30 Visite guidée à deux voix (guide et jardinier). Approche historique et botanique du jardin du château sur la rocaille.

– De 10 h à 17 h Atelier découverte de la Géologie des Pyrénées avec le CPIE (explications, découpe de schiste….).

– De 10 h à 17 h La musique des plantes.

– De 16 h à 17 h Atelier herbier d’argile pour toute la famille (places limitées).

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 25 rue du Fort

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

The 2025 edition of Rendez-vous aux Jardins will take place on Sunday June 8, 2025, on the theme « Gardens of stones, stones of gardens ».

On the program:

– 10.30am to 11am: Storytelling for families Discover a story about stone for the whole family in the gardens of the Château Fort-Musée Pyrénéen in Lourdes.

– 10 a.m. to 12 p.m.: Guided walk on the plants that grow in the rock and plant barter.

– 2:30 pm to 3:30 pm: Two-voice guided tour (guide and gardener). Historical and botanical approach to the château’s rock garden.

– 10 a.m. to 5 p.m.: Geology of the Pyrenees workshop with CPIE (explanations, shale cutting….).

– 10 a.m. to 5 p.m.: Plant music.

– 4 p.m. to 5 p.m.: Clay herbarium workshop for the whole family (places limited).

For information and reservations, please contact us below.

German :

Die Ausgabe 2025 der Rendez-vous aux Jardins findet am Sonntag, den 8. Juni 2025, unter dem Motto « Jardin de pierres, pierres de jardin » (Garten aus Steinen, Steine aus dem Garten) statt.

Auf dem Programm stehen

– Von 10:30 bis 11:00 Uhr: Märchen für Familien Entdeckung eines Märchens für die ganze Familie rund um den Stein in den Gärten der Festung-Museum Pyrenäen von Lourdes.

– Von 10:00 bis 12:00 Uhr: Geführter Spaziergang über Pflanzen, die im Fels wachsen, und Pflanzentausch.

– Von 14.30 bis 15.30 Uhr: Führung mit zwei Stimmen (Führer und Gärtner). Historische und botanische Annäherung an den Schlossgarten auf dem Steingarten.

– Von 10.00 bis 17.00 Uhr: Workshop zur Entdeckung der Geologie der Pyrenäen mit dem CPIE (Erklärungen, Schneiden von Schiefer….).

– Von 10 bis 17 Uhr: Die Musik der Pflanzen.

– Von 16.00 bis 17.00 Uhr: Workshop Herbarium aus Ton für die ganze Familie (begrenzte Plätze).

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

L’edizione 2025 del Rendez-vous aux Jardins si svolgerà domenica 8 giugno 2025 sul tema « Giardini di pietra, giardini di pietra ».

In programma:

– Dalle 10.30 alle 11: Racconto per famiglie Scoprite una storia per tutta la famiglia sulla pietra nei giardini del Château Fort-Musée Pyrénéen di Lourdes.

– Dalle 10 alle 12: passeggiata guidata sulle piante che crescono nella roccia e scambio di piante.

– Dalle 14.30 alle 15.30: visita guidata a due voci (guida e giardiniere). Un approccio storico e botanico al giardino roccioso del castello.

– Dalle 10.00 alle 17.00: laboratorio di geologia dei Pirenei con il CPIE (spiegazioni, taglio di scisto….).

– Dalle 10.00 alle 17.00: La musica delle piante.

– Dalle 16.00 alle 17.00: Laboratorio di erbario in argilla per tutta la famiglia (i posti sono limitati).

Informazioni e prenotazioni ai recapiti indicati di seguito.

Espanol :

La edición de 2025 de Rendez-vous aux Jardins tendrá lugar el domingo 8 de junio de 2025 bajo el lema « Jardines de piedra, jardines de piedra ».

En el programa:

– De 10:30 a 11:00: Cuentacuentos para familias Descubra un cuento para toda la familia sobre la piedra en los jardines del castillo Fort-Musée Pyrénéen de Lourdes.

– De 10.00 a 12.00 h: Paseo guiado sobre las plantas que crecen en la roca e intercambio de plantas.

– De 14.30 a 15.30 h: Visita guiada a dos bandas (guía y jardinero). Aproximación histórica y botánica al jardín de rocalla del castillo.

– De 10.00 a 17.00 h: Taller de geología de los Pirineos con el CPIE (explicaciones, corte de esquisto….).

– De 10.00 a 17.00 h: La música de las plantas.

– De 16.00 a 17.00 h: Taller de herbario de arcilla para toda la familia (plazas limitadas).

Información y reservas en los datos de contacto indicados más abajo.

