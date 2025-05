Rendez-vous aux jardins 2025 – Compiègne, 7 juin 2025 07:00, Compiègne.

Oise

Rendez-vous aux jardins 2025 Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Le Château de Compiègne met son parc en valeur à l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins !

Créé sous le Premier Empire par l’architecte Berthault, il est labellisé Jardin remarquable depuis 2004. Lors de ce week-end, venez découvrir le parc comme vous ne l’avez jamais vu à travers nos différentes animations et visites guidées ! Vous pourrez alors poser vos questions aux professionnels, développer vos connaissances sur l’histoire du parc, vous promener en calèche ou même planter votre propre fleur !

– Accès au parc gratuit et animations gratuites.

– Sans réservation préalable dans la limite des places disponibles.

– Renseignement sur place au point d’accueil à l’entrée du parc.

______________________________________________

LES ANIMATIONS

PROMENADE EN ATTELAGE DE PARC

Le temps d’une balade dans le parc du château, remontez le temps à bord de la reproduction d’un attelage du XIXème siècle.

Samedi et dimanche de 15h à 18h en continu

Tout public

ATELIER PLANTATION

Prenez-en de la graine avec notre équipe de jardiniers ! Percez les secrets d’une plantation réussie et repartez avec votre plante issue de notre parc.

Samedi et dimanche de 14h à 17h en continu

Tout public

ATELIER DÉCORATION DE POT DE FLEURS

Venez décorez votre pot de fleurs et repartez avec votre création.

Samedi et dimanche de 14h à 17h en continu

Tout public

LES PETITS SULKYS

Transformez-vous en véritable pilote de sulky grâce à ces chevaux à pédales !

Samedi de 11h à 18h en continu

Pour les enfants de 3 à 12 ans.

VISITES GUIDÉES

LES LÉGENDES DES STATUES DU PARC

Rendez-vous au jardin du château. Les histoires vous y attendent ! Au détour d’une allée, tapis dans une rose, tendez l’oreilles aux statues et laissez les sphinx vous emporter. Voyagez au fil des récits avec Alexandre, notre conteur.

Pour petits et grands

Samedi et dimanche de 15h30 à 16h30

Visite avec conteur

VISITE BIODIVERSITÉ AU JARDIN

Le jardin du château est connu comme un parc paysager emblématique du XIXe siècle. A l’heure du changement climatique et de l’attention portée à la biodiversité, quelles réponses peuvent apporter les jardins historiques dans la conservation de ce patrimoine vivant, comment nous aident-ils à aborder des notions comme la nature en ville , pour répondre au nouveau besoin de nature du XXIe siècle ?

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30

Durée 1h

Tout Public 0 .

Place du Général de Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rendez-vous aux jardins 2025 Compiègne a été mis à jour le 2025-05-14 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme