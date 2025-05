Rendez-vous aux jardins 2025 La Finquita Visite et exposition/vente Saint Just Le Martel – La Finquita Saint-Just-le-Martel, 7 juin 2025 10:00, Saint-Just-le-Martel.

La Finquita 4 Rue de la Charoufferie Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Visite guidée dans le jardin-laboratoire de plantes tinctoriales, potager et vivrier. Sur place, vous découvrirez des exemples de couleurs naturelles et de transformation de la matière végétale. Retrouvez une exposition de pièces en porcelaine décorées à la main, disponibles à la vente, ainsi que des plantes et des fleurs pour fabriquer des couleurs naturelles. .

La Finquita 4 Rue de la Charoufferie

Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 14 84

