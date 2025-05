Rendez-vous aux jardins 2025 – place de Chambre Metz, 6 juin 2025 09:00, Metz.

Moselle

Rendez-vous aux jardins 2025 place de Chambre 6 place de Chambre Metz Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 09:00:00

fin : 2025-06-08 22:00:00

Date(s) :

2025-06-06

La 22e édition de l’opération Rendez-vous aux jardins qui aura lieu les 6, 7 et 8 juin sur le thème Jardins de pierres, Pierres de Jardins est riche de nouveaux participants, mais aussi et surtout de nouveaux événements organisés sur la thématique ou sur d’autre sujets.

Amoureux du jardin, près de 350 événements vous sont, à nouveau, proposés cette année, organisés au sein de 210 jardins répartis sur l’ensemble du territoire du Grand Est.

Plus de 180 événements vous sont offerts gratuitement, près de 170 événements sur le thème de la pierre, environ 80 visites guidées, 45 ateliers, une vingtaine d’animations dédiées à l’attention du jeune public sont organisés le choix est fort et varié.

N’hésitez pas à consulter l’intégralité du programme sur le site internet de la DRAC Grand Est https://www.culture.gouv.fr/fr/regions/drac-grand-est/aides/agenda/rdvj

sur celui du Ministère de la culture

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/?

et sur Openagenda.com

https://openagenda.com/fr/rdvj-2025-grand-est

Très belle fête des jardins à tous!Tout public

2 .

place de Chambre 6 place de Chambre

Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 60 92 74 02

English :

The 22nd Rendez-vous aux Jardins event, to be held on June 6, 7 and 8, on the theme of « Jardins de pierres, Pierres de Jardins » (Gardens of stone, Stones of gardens), will feature a host of new participants, as well as new events on the same theme and others.

This year, garden lovers will once again be able to take part in some 350 events, organized in 210 gardens throughout the Grand Est region.

More than 180 events are offered free of charge, including some 170 events on the theme of stone, around 80 guided tours, 45 workshops and some 20 events for young visitors: the choice is wide and varied.

For the full program, visit the DRAC Grand Est website: https://www.culture.gouv.fr/fr/regions/drac-grand-est/aides/agenda/rdvj

on the Ministry of Culture website

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

and on Openagenda.com

https://openagenda.com/fr/rdvj-2025-grand-est

A wonderful garden festival to all!

German :

Ausgabe des Rendez-vous aux jardins, die am 6., 7. und 8. Juni unter dem Motto « Jardins de pierres, Pierres de Jardins » stattfindet, ist reich an neuen Teilnehmern, aber auch und vor allem an neuen Veranstaltungen, die zu diesem Thema oder zu anderen Themen organisiert werden.

Auch in diesem Jahr werden Ihnen als Gartenliebhaber wieder fast 350 Veranstaltungen angeboten, die in 210 Gärten im gesamten Gebiet des Grand Est organisiert werden.

Mehr als 180 Veranstaltungen sind kostenlos, 170 Veranstaltungen zum Thema Stein, 80 Führungen, 45 Workshops und 20 Veranstaltungen für ein junges Publikum: Die Auswahl ist groß und vielfältig.

Das gesamte Programm finden Sie auf der Website der DRAC Grand Est: https://www.culture.gouv.fr/fr/regions/drac-grand-est/aides/agenda/rdvj

auf der Website des Kulturministeriums

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/?

und auf Openagenda.com

https://openagenda.com/fr/rdvj-2025-grand-est

Ein schönes Gartenfest für alle!

Italiano :

Il 22° Rendez-vous aux Jardins, che si terrà il 6, 7 e 8 giugno sul tema « Giardini di pietra, pietre di giardini », è ricco di nuovi partecipanti, ma soprattutto di nuovi eventi organizzati sullo stesso tema o su altri argomenti.

Anche quest’anno gli amanti dei giardini potranno assistere a quasi 350 eventi in 210 giardini della regione del Grand Est.

Ci sono più di 180 eventi gratuiti, quasi 170 eventi sul tema della pietra, circa 80 visite guidate, 45 laboratori e una ventina di eventi rivolti ai giovani: la scelta è ampia e variegata.

Consultate il programma completo sul sito web di DRAC Grand Est: https://www.culture.gouv.fr/fr/regions/drac-grand-est/aides/agenda/rdvj

sul sito del Ministero della Cultura

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

e su Openagenda.com

https://openagenda.com/fr/rdvj-2025-grand-est

Un meraviglioso festival del giardino a tutti voi!

Espanol :

La 22ª edición de Rendez-vous aux Jardins, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de junio sobre el tema « Jardines de piedra, piedras de jardines », cuenta con numerosos participantes nuevos, pero sobre todo con nuevos actos organizados sobre el mismo tema o sobre otros temas.

Este año, los amantes de los jardines podrán disfrutar de nuevo de casi 350 actos en 210 jardines de toda la región del Gran Este.

Hay más de 180 actos gratuitos, cerca de 170 actos sobre el tema de la piedra, unas 80 visitas guiadas, 45 talleres y una veintena de actos dirigidos a los jóvenes: la oferta es amplia y variada.

Consulte el programa completo en la página web de la DRAC Grand Est: https://www.culture.gouv.fr/fr/regions/drac-grand-est/aides/agenda/rdvj

en la página web del Ministerio de Cultura

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

y en Openagenda.com

https://openagenda.com/fr/rdvj-2025-grand-est

¡Un maravilloso festival de jardinería para todos!

L’événement Rendez-vous aux jardins 2025 Metz a été mis à jour le 2025-05-21 par AGENCE INSPIRE METZ