Rendez-vous aux jardins #2025 – Saint-Vougay, 7 juin 2025 13:30, Saint-Vougay.

Finistère

Rendez-vous aux jardins #2025 Kerjean Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 13:30:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

– !

Le Château de Kerjean ouvre gratuitement pour l’occasion, avec cette année une édition qui aura pour thème Jardins de pierres, pierres de jardins

Zoom sur .

Une balade contée en famille dans le parc permet de répondre avec poésie à une pluie de questions.

Sous un chêne du domaine vit une colonie de cailloux.

Mais un jour, une tempête a déraciné leur abri. De rebonds en ricochets, ils cherchent un nouvel endroit où vivre une belle vie de cailloux.

Chacun prend soin de son petit roc de granit, le personnifie et l’embellit au fur et à mesure de l’histoire.

de nombreuses visites et animations spécialement conçues pour vous permettre d’explorer tantôt la thématique annuelle, tantôt les richesses plurielles de nos parcs et jardins.

Un moment privilégié propice à la découverte, aux échanges et aux bons conseils ! .

Kerjean

Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rendez-vous aux jardins #2025 Saint-Vougay a été mis à jour le 2025-05-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX