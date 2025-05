Rendez-vous aux jardins 2025 – Uzès, 31 mai 2025 07:00, Uzès.

Gard

Rendez-vous aux jardins 2025 Uzès Gard

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-04

2025-05-31

2025-06-02

2025-06-03

2025-06-06

Du 6 au 8 juin 2025, vous avez Rendez-vous aux jardins ! Partout en France, des centaines de jardins, publics et privés, vous accueillent sur le thème « Jardins de pierres, pierres de jardins ».

Différents lieux / Différentes communes

Uzès 30700 Gard Occitanie

English : Rendez-vous aux jardins 2025

From June 6 to 8, 2025, you’ve got Rendez-vous aux jardins! All over France, hundreds of gardens, both public and private, welcome you on the theme « Gardens of stones, stones of gardens ».

German : Rendez-vous aux jardins 2025

Vom 6. bis 8. Juni 2025 haben Sie Rendez-vous aux jardins! Überall in Frankreich empfangen Sie Hunderte von öffentlichen und privaten Gärten unter dem Motto « Jardins de pierres, pierres de jardins » (Gärten aus Steinen, Steine aus Gärten).

Italiano :

Dal 6 all’8 giugno 2025, c’è il Rendez-vous aux jardins! In tutta la Francia, centinaia di giardini pubblici e privati vi accoglieranno sul tema « Giardini di pietre, pietre di giardini ».

Espanol :

¡Del 6 al 8 de junio de 2025, Rendez-vous aux jardins! Por toda Francia, cientos de jardines, públicos y privados, le darán la bienvenida bajo el lema « Jardines de piedras, piedras de jardines ».

