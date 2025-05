Rendez-vous aux jardins 2025 – Valence, 6 juin 2025 07:00, Valence.

Drôme

Rendez-vous aux jardins 2025 Diverses lieux Valence Drôme

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Cette années les Rendez-vous aux jardins sont sur le thème « Jardins de pierres, pierres de jardins ».

Diverses lieux

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The theme of this year’s Rendez-vous aux jardins is « Gardens of stones, stones of gardens ».

German :

In diesem Jahr stehen die Rendez-vous aux jardins unter dem Motto « Jardins de pierres, pierres de jardins » (Gärten aus Steinen, Steine aus Gärten).

Italiano :

Il tema del Rendez-vous aux jardins di quest’anno è « Giardini di pietre, pietre di giardini ».

Espanol :

El tema de la Rendez-vous aux jardins de este año es « Jardines de piedras, piedras de jardines ».

