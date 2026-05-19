Fontiers-Cabardès

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2026

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:15:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de l’évènement national annuel des Rendez-vous aux jardins , l’association Arts et Patrimoines vous propose un programme riche et varié

– 9h15 à 10h30 Nicolas CLAUDE vous guidera dans le village à la découverte des insectes présents et très actifs au printemps

– 11h à 11h45 Conférence Le jardinier André Le Nôtre dans son époque présentée par Juliette CARRE du CAUE au foyer municipal

– 14h30 à 16h Conférence Voir le village de Fontiers-Cabardès et ses paysages du XVIII ème siècle à nos jours présentée par François NEIBECKER au foyer municipal

– toute la journée installation d’aquarellistes au parc du Bosquet et le long du sentier patrimonial

– toute la journée accès au sentier patrimonial paysager

Diverses possibilités de restauration Participation à l’auberge espagnole de la fête des voisins, Restaurant M620, Épicerie, pique-nique possible dans le parc du Bosquet.

Pour plus de détails sur le programme, consultez le site web officiel de l’événement national Rendez-vous au jardins .

.

Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie artsetpatrimoinesdefontiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the annual national Rendez-vous aux jardins event, the Arts et Patrimoines association offers a rich and varied program:

– 9.15am to 10.30am: Nicolas CLAUDE will guide you through the village to discover the insects that are present and very active in spring

– 11 a.m. to 11:45 a.m.: Lecture Le jardinier André Le Nôtre dans son époque presented by Juliette CARRE of the CAUE in the village foyer

– 2:30 4:00 pm: Lecture Voir le village de Fontiers-Cabardès et ses paysages du XVIII ème siècle à nos jours presented by François NEIBECKER at the foyer municipal

– all day: installation of watercolorists in Parc du Bosquet and along the heritage trail

– all day access to the landscaped heritage trail

Various catering options: Participation in the Fête des voisins Spanish hostel, Restaurant M620, grocery store, picnic available in Parc du Bosquet.

For more details on the program, visit the official website of the national event Rendez-vous au jardins .

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2026 Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-05-19 par