Rendez-vous aux Jardins 2026, Le jardin de Mary & Joël, Bouguenais

Rendez-vous aux Jardins 2026 6 et 7 juin Le jardin de Mary & Joël Loire-Atlantique

5 € – gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite guidée par les proriétaires, créateurs du jardin depuis 1992, ou flânerie pour découvrir les lieux à son propre rythme.

Le jardin de Mary & Joël 9 rue de la Bouguinière 44340 BOUGUENAIS Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire Vaste jardin à l’anglaise, mare, collection d’arbres et arbustes rares originaires de tous les continents (Quercus phellos, Acacia pravissima, Chionanthus virginicus, Maclura pomifera etc…). Nombreux Camellias, rosiers, clématites, vivaces variées. Verger fleuri et petit potager. Plus de 2000 variétés cultivées dans le respect de la nature, sans pesticide ou désherbant, recyclage des déchets, paillage des massifs, compostage.

Au cours d’une visite guidée présentation de méthodes alternatives et de bio-contrôle, préservation des auxiliaires. Bus ligne 36 – arrêt Pierre Blanche puis 500 m à pied route de Paimboeuf –

Visite guidée par les proriétaires, créateurs du jardin depuis 1992, ou flânerie pour découvrir les lieux à son propre rythme.

© Mary FRUNEAU