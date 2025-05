Rendez-vous aux jardins 6/7 et 8 juin 2025 – Rochefort, 6 juin 2025 07:00, Rochefort.

Charente-Maritime

Rendez-vous aux jardins 6/7 et 8 juin 2025 RDV au potager du Roy ou devant la Médiathèque en fonction de l'animation Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Rendez-vous aux jardins à Rochefort.

RDV au potager du Roy ou devant la Médiathèque en fonction de l’animation

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Rendez-vous aux jardins -6/7 and 8 June 2025

Rendez-vous in the gardens at Rochefort.

German : Rendez-vous aux jardins 6./7. und 8. Juni 2025

Rendezvous in den Gärten in Rochefort.

Italiano :

Appuntamento nei giardini di Rochefort.

Espanol :

Cita en los jardines de Rochefort.

L’événement Rendez-vous aux jardins 6/7 et 8 juin 2025 Rochefort a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Rochefort Océan