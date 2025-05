Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir – Vallée-de-Ronsard, 7 juin 2025 07:00, Vallée-de-Ronsard.

Loir-et-Cher

2025-06-07

2025-06-08

2025-06-07

Durant ces deux jours de fête, vous pourrez danser, écouter de la musique, goûter nos mets et breuvages, rêver, et bien sûr parler jardins !

Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir. Découvrez 9 jardins de particuliers (jardin du Poirier, aux Délices, du lapin, des courants du Loir, du Liseron, des Arts, de l’école, de la Frelonnière, des Voisins) ouverts à la visite. Samedi récital chant et piano « Fleurs au jardin » avec Jeanne de Lartigue et Béatrice Sprenger. Dimanche la compagnie La Charrette aux Cailloux proposera des déambulations et des spots dans les jardins, de 11h30 (place du village) à 17h30 (dans les jardins). Vous retrouverez également The Green Bike dans les rues de Couture. Restauration sur place disponible tout au long de la journée. .

Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 77 67 32 cafetculture@gmail.com

VISIT THE GARDENS OF VALLEE DE RONSARD!

RENDEZVOUS IN DEN GÄRTEN VON VALLEE DE RONSARD!

VISITATE I GIARDINI DELLA VALLEE DE RONSARD!

VISITE LOS JARDINES DE VALLEE DE RONSARD

