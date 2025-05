Rendez-vous aux Jardins à Croth – Le jardin de l’atelier à 4 mains Croth, 7 juin 2025 10:00, Croth.

Eure

Rendez-vous aux Jardins à Croth Le jardin de l’atelier à 4 mains 40 Route de Bois le Roy Croth Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Dans de la cadre des Rendez-vous aux jardins, le jardin de l’atelier à quatre mains vous ouvre ses portes.

Un jardin entre art et biodiversité.

Ce jardin de 1000 m2, aménagé autour d’une longère, est un véritable refuge pour la nature et les amateurs de jardins vivants.

Crée en 2001 et cultivé sans pesticides, il met à l’honneur des plantes vivaces résistantes à la sécheresse et favorise la biodiversité.

Pensé pour le plaisir des sens, il accueille depuis peu une petite galerie d’art. Vous y trouverez également conseils et documentation pour jardiner au naturel. Une visite inspirante entre végétal et créativité.

Dans de la cadre des Rendez-vous aux jardins, le jardin de l’atelier à quatre mains vous ouvre ses portes.

Un jardin entre art et biodiversité.

Ce jardin de 1000 m2, aménagé autour d’une longère, est un véritable refuge pour la nature et les amateurs de jardins vivants.

Crée en 2001 et cultivé sans pesticides, il met à l’honneur des plantes vivaces résistantes à la sécheresse et favorise la biodiversité.

Pensé pour le plaisir des sens, il accueille depuis peu une petite galerie d’art. Vous y trouverez également conseils et documentation pour jardiner au naturel. Une visite inspirante entre végétal et créativité. .

Le jardin de l’atelier à 4 mains 40 Route de Bois le Roy

Croth 27530 Eure Normandie +33 2 37 41 72 66 micheline.chabot@orange.fr

English : Rendez-vous aux Jardins à Croth

As part of the Rendez-vous aux jardins, the garden of l’atelier à quatre mains opens its doors to you.

A garden between art and biodiversity.

This 1000 m2 garden, laid out around a farmhouse, is a veritable refuge for nature and lovers of living gardens.

Created in 2001 and cultivated without pesticides, it features drought-resistant perennials and promotes biodiversity.

Designed to delight the senses, it recently opened a small art gallery. You’ll also find advice and documentation on natural gardening. It’s an inspiring visit to the world of plants and creativity.

German :

Im Rahmen des Rendez-vous aux jardins öffnet der Garten des Ateliers à quatre mains seine Türen für Sie.

Ein Garten zwischen Kunst und Biodiversität.

Dieser 1000 m2 große Garten, der um ein Bauernhaus herum angelegt wurde, ist ein wahres Refugium für die Natur und für Liebhaber lebendiger Gärten.

Er wurde 2001 angelegt und wird ohne Pestizide bewirtschaftet. Er setzt auf mehrjährige, trockenheitsresistente Pflanzen und fördert die Artenvielfalt.

Der Garten ist für die Sinne gedacht und beherbergt seit kurzem eine kleine Kunstgalerie. Außerdem finden Sie hier Ratschläge und Dokumentationen zum natürlichen Gärtnern. Ein inspirierender Besuch zwischen Pflanzen und Kreativität.

Italiano :

Nell’ambito del Rendez-vous aux jardins, il giardino dell’Atelier à quatre mains vi apre le sue porte.

Un giardino di arte e biodiversità.

Questo giardino di 1.000 m2 , disposto intorno a una fattoria, è un rifugio per la natura e per gli amanti dei giardini viventi.

Creato nel 2001 e coltivato senza pesticidi, presenta piante perenni resistenti alla siccità e promuove la biodiversità.

Progettato per deliziare i sensi, ha recentemente aperto una piccola galleria d’arte. Troverete anche consigli e documentazione su come realizzare un giardino naturale. È un viaggio stimolante attraverso le piante e la creatività.

Espanol :

En el marco del Rendez-vous aux jardins, el jardín del Atelier à quatre mains le abre sus puertas.

Un jardín de arte y biodiversidad.

Este jardín de 1.000 m2, dispuesto alrededor de una granja, es un paraíso para la naturaleza y los amantes de los jardines vivos.

Creado en 2001 y cultivado sin pesticidas, cuenta con plantas perennes resistentes a la sequía y fomenta la biodiversidad.

Diseñado para deleitar los sentidos, ha inaugurado recientemente una pequeña galería de arte. También encontrará consejos y documentación sobre cómo cultivar un jardín de forma natural. Es un viaje inspirador a través de las plantas y la creatividad.

L’événement Rendez-vous aux Jardins à Croth Croth a été mis à jour le 2025-05-22 par Comptoir des Loisirs