Rendez-vous aux jardins à Elusa – EAUZE Eauze, 8 juin 2025 11:30, Eauze.

Gers

Rendez-vous aux jardins à Elusa EAUZE Allée Julien Laudet Eauze Gers

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 11:30:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Randonnée des jardins

Départ à la Domus 9h30

Partez à la découverte d’Eauze côté nature où l’eau, l’arbre et les jardins sont l’écrin d’un patrimoine bâti remarquable !

Pot de l’amitié au retour.

Durée 2h15 | Tout public | Gratuit

Chaussures de marche recommandées.

Balade avec les oiseaux

11h30 | Par la LPO

Partez en balade dans le parc de la Domus et laissez vous surprendre par le doux chant des oiseaux ! Saurez-vous les reconnaitre ?

À propos

Jardin public de 165 m² aménagé au sein de l’espace vert du site archéologique présentant les vestiges d’une riche demeure antique du IVe siècle, qui constituait un lieu de réception et d’apparat d’un notable local. Inauguré en 2019 et enrichi depuis, ce petit jardin est planté de divers fruitiers et oliviers, rosiers, lauriers, thym, sauge et aromates. .

EAUZE Allée Julien Laudet

Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 71 38 contact@elusa.fr

English :

Garden walk

Departure from Domus: 9:30 am

Discover the natural beauty of Eauze, where water, trees and gardens are the backdrop to a remarkable built heritage!

Pot de l?amitié on the way back.

Duration: 2h15 | All ages | Free

Walking shoes recommended.

Walk with the birds

11:30 am | By the LPO

Take a stroll in the Domus park and be surprised by the gentle song of the birds! Can you recognize them?

German :

Wanderung durch die Gärten

Start an der Domus: 9:30 Uhr

Entdecken Sie Eauze auf der Seite der Natur, wo Wasser, Bäume und Gärten den Rahmen für ein bemerkenswertes bauliches Erbe bilden!

Freundschaftsgetränk auf dem Rückweg.

Dauer: 2h15 | Für alle Altersgruppen | Kostenlos

Wanderschuhe empfohlen.

Spaziergang mit den Vögeln

11:30 | Von der LPO

Machen Sie einen Spaziergang durch den Park der Domus und lassen Sie sich vom sanften Gesang der Vögel überraschen! Können Sie sie erkennen?

Italiano :

Passeggiata in giardino

Partenza dalla Domus: ore 9.30

Scoprite le bellezze naturali di Eauze, dove acqua, alberi e giardini fanno da sfondo a un patrimonio edilizio notevole!

Bevande al ritorno.

Durata: 2h15 | Tutte le età | Gratuito

Si consigliano scarpe da trekking.

Passeggiata con gli uccelli

11:30 | A cura dell’LPO

Fate una passeggiata nel parco della Domus e lasciatevi sorprendere dal dolce canto degli uccelli! Riuscirete a riconoscerli?

Espanol :

Paseo por los jardines

Salida de la Domus: 9.30 h

Descubra la belleza natural de Eauze, donde el agua, los árboles y los jardines son el telón de fondo de un notable patrimonio construido

Bebidas a la vuelta.

Duración: 2h15 | Todas las edades | Gratis

Se recomienda calzado de senderismo.

Paseo con los pájaros

11:30 h | Junto a la LPO

Dé un paseo por el parque de la Domus y déjese sorprender por el suave canto de los pájaros ¿Serás capaz de reconocerlos?

