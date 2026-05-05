Rendez-vous aux jardins à Flore-Alpe, Jardin botanique alpin Flore-Alpe, Champex-Lac

Rendez-vous aux jardins à Flore-Alpe 6 et 7 juin Jardin botanique alpin Flore-Alpe Entremont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Profitez des rendez-vous aux jardins pour découvrir plus de quatre mille espèces de plantes sur plus de 6000 m2, aussi bien des espèces de la flore locale, des régions avoisinantes que des massifs montagneux d’Europe et des autres continents.

Jardin botanique alpin Flore-Alpe Route de l’Adray 27 1938 Champex-Lac Champex-Lac 1938 Entremont Valais

Rendez-vous aux jardins

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