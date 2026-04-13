Rendez-vous aux jardins à la Grande Forge de Buffon, La Grande Forge de Buffon, Buffon

Rendez-vous aux jardins à la Grande Forge de Buffon 6 et 7 juin La Grande Forge de Buffon Côte-d’Or

Tarif : 8 € / Réduit (familles nombreuses, les demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 12 à 18 ans, les handicapés et leur accompagnateur) : 6,50 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occassion des Rendez-vous aux jardins, l’ensemble de la grande forge de buffon est ouvert au public. En plus de la forge habituellement accessible, le visiteur pourra découvrir la partie privée qui regroupe la cour d’usine, les logements des forgerons, le four à pain et le jardin, anciennement vivrier avec sa belle orangerie du XVIIIe siècle.

La visite est libre, avec de courtes visites guidées de la partie exceptionnellement ouverte, assurées par les propriétaires.

La Grande Forge de Buffon Forge de Buffon, 21500 Buffon Buffon 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 92 10 35 http://grandeforgedebuffon.com http://www.facebook.com/forge.debuffon La forge a été construite en 1768 par Buffon, alors âgé de 60 ans. De beaux bâtiments, un escalier en fer forgé et deux balcons aménagés datant du XVIIIe siècle sont accessibles par les spectateurs afin qu’ils puissent voir la coulée de fonte, le pigeonnier, la grande cour, la cour d’honneur, le grand jardin, l’orangerie, les logements ouvriers, le four à pain et le bassin. Ce lieu est également un jardin privé, paysager et vivrier. En voiture : prendre la route D905 à 7 km au nord de Montbard, en direction de Tonnerre | Par le TGV : arrêt en gare de Montbard.

À l’occassion des Rendez-vous aux jardins, l’ensemble de la grande forge de buffon est ouvert au public. En plus de la forge habituellement accessible, le visiteur pourra découvrir la partie privée à…

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