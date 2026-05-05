Rendez-vous aux jardins à la Villa Arnaga, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains

Rendez-vous aux jardins à la Villa Arnaga 6 et 7 juin Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand Pyrénées-Atlantiques

Entrée gratuite aux jardins, demi-tarif à la Villa (demi-tarif selon tarif en vigueur).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Plusieurs animations sont proposées lors des Rendez-vous aux jardins :

Samedi et dimanche 15h-16h30 : déambulation guidée dans les jardins d’Arnaga avec le chef jardinier , dédiée à l’identification des végétaux du parc par l’observation.

dans les jardins d’Arnaga , dédiée à l’identification des végétaux du parc par l’observation. Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : ateliers pédagogiques découvertes des plantes par Ana LAHIRIGOYEN (espaces verts de la Villa Arnaga).

(espaces verts de la Villa Arnaga). Samedi et dimanche 9h-19h : marché aux plantes. 48 exposants de plantes (légumes, aromatiques, plantes médicinales, fleurs, cactus, arbres fruitiers…) seront présents. Vous trouverez aussi des produits artisanaux tels que de la vannerie, des girouettes et des outils de jardin.

Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand 9 Avenue du Docteur Alexandre Camino, 64250 Cambo-les-Bains, France Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559298392 http://www.arnaga.com En 1902, l’écrivain et dramaturge Edmond Rostand achète, sur un promontoire dominant la vallée de la Nive, un terrain pour y construire sa demeure. Suivant les idées du poète, l’architecte Albert Tournaire conçoit le plan général et les bâtiments tandis que les jardins sont probablement d’Achille Duchêne. La vaste maison, dans un style néobasque, modèle précurseur du style régionaliste local, reçoit un somptueux décor intérieur qui sert de cadre à une vie familiale jusqu’en 1918. Rachetée par la Ville en 1961, elle devient musée. Lui servant d’écrin, un bois de chênes traité à l’anglaise est percé par une perspective de plus de 300 mètres qui s’ouvre du côté est. D’inspiration classique, le jardin du levant se déploie depuis la terrasse de la maison : broderie de buis ornée de vases treillissés, grand parterre fleuri centré sur un rond d’eau, esplanade minérale qui relie l’orangerie au “Coin des Poètes”, vaste miroir d’eau. Enfin, un grand canal aboutit à une gerbe d’eau, magnifiée par une pergola, enchâssée entre deux pavillons propices à la découverte du paysage environnant. Tradition et modernité se mêlent subtilement ici pour inspirer les promeneurs d’aujourd’hui.

Nombreuses animations proposées !

©Florence Calméjane