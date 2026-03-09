Rendez-vous aux Jardins à Pons Rue Georges Clemenceau Pons
Rendez-vous aux Jardins à Pons
Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-07 21:00:00
2026-06-05
Les rendez-vous aux jardins sont à l’honneur au Jardin des Plantes médicinales. Annie l’animatrice du jardin vous propose des ateliers spécialement conçus pour l’occasion.
Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine annie.delas@haute-saintonge.org
English :
The Jardin des Plantes médicinales is the place to be for garden gatherings. Annie, the garden coordinator, offers workshops specially designed for the occasion.
L’événement Rendez-vous aux Jardins à Pons Pons a été mis à jour le 2026-03-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge