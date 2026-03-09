Rendez-vous aux Jardins à Pons Rue Georges Clemenceau Pons

Rendez-vous aux Jardins à Pons

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Les rendez-vous aux jardins sont à l’honneur au Jardin des Plantes médicinales. Annie l’animatrice du jardin vous propose des ateliers spécialement conçus pour l’occasion.

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine annie.delas@haute-saintonge.org

English :

The Jardin des Plantes médicinales is the place to be for garden gatherings. Annie, the garden coordinator, offers workshops specially designed for the occasion.

