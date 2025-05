Rendez-Vous aux Jardins Abbaye de Trizay – Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay, 8 juin 2025 10:00, Trizay.

Charente-Maritime

Rendez-Vous aux Jardins Abbaye de Trizay Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé 3 Allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-08

A l’occasion du Rendez-Vous aux Jardins, venez profiter d’une visite du jardin médiéval.

.

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé 3 Allée de Chizé

Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

English : Rendez-Vous in the Gardens: Trizay Abbey

Take advantage of the Rendez-Vous aux Jardins to visit the medieval garden.

German : Rendez-Vous aux Jardins: Abtei von Trizay

Genießen Sie anlässlich des Rendez-Vous aux Jardins einen Besuch des mittelalterlichen Gartens.

Italiano : Rendez-Vous aux Jardins

Approfittate del Rendez-Vous aux Jardins per visitare il giardino medievale.

Espanol : Rendez-Vous aux Jardins

Aproveche el Rendez-Vous aux Jardins para visitar el jardín medieval.

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Abbaye de Trizay Trizay a été mis à jour le 2025-05-22 par Communauté de communes Coeur de Saintonge