Amanzé

Rendez-vous aux Jardins

60 route du Carouge Amanzé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des journées Rendez-vous aux jardins , visite du jardin Les Jours Heureux à Amanzé.

Au profit de l’Association Sauvegarde du Patrimoine d’Amanzé. .

60 route du Carouge Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 74 93 04 jacques.chemarin@free.fr

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English : Rendez-vous aux Jardins

L’événement Rendez-vous aux Jardins Amanzé a été mis à jour le 2026-05-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais