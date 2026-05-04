Rendez-vous aux Jardins Amanzé
Rendez-vous aux Jardins Amanzé samedi 6 juin 2026.
Amanzé
Rendez-vous aux Jardins
60 route du Carouge Amanzé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre des journées Rendez-vous aux jardins , visite du jardin Les Jours Heureux à Amanzé.
Au profit de l’Association Sauvegarde du Patrimoine d’Amanzé. .
60 route du Carouge Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 74 93 04 jacques.chemarin@free.fr
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English : Rendez-vous aux Jardins
L’événement Rendez-vous aux Jardins Amanzé a été mis à jour le 2026-05-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais