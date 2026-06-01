Rendez-vous aux jardins, atelier textile « bloc print herbier & teintures naturelles », CARMA : CENTRE d’ART ET DE RECHERCHE DE MANA, Mill City

Rendez-vous aux jardins, atelier textile « bloc print herbier & teintures naturelles » 5 – 7 juin CARMA : CENTRE d’ART ET DE RECHERCHE DE MANA Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T00:00:00+02:00

Ouverture des jardins remarquable mexicain et précolombien au public ainsi que l’exposition Soclage Dessoclage.

Atelier bloc print motifs herbier du jardin, et teintures naturelles (roucou, genipa, indigo etc.) le samedi.

CARMA : CENTRE d’ART ET DE RECHERCHE DE MANA PK1 RD22, 97360 MANA, Guyane Française Mill City 97360 Guyane Guyane 05 94 27 60 53 http://chercheursdart-carma.fr/index.html [{« type »: « phone », « value »: « 0976506053 »}] Le lieu accueille une exposition annuelle, avec des thématiques qui confrontent les auteurs de Guyane à des œuvres venues d’ailleurs.

Le CARMA est constitué d’une salle d’exposition, d’une salle des réserves (une centaine d’auteurs et près de 2000 pièces), d’un carbet de pratiques artistiques et d’espaces de détente.

A travers ce lieu, l’équipe Chercheurs d’art a pour objectif de révéler la production des talentueux auteurs de Guyane, en expérimentant et en animant des rencontres. CARMA, PK1 RD22 Route d’Awala, en face le stade, Mana

Ouverture des jardins remarquable mexicain et précolombien au public ainsi que l’exposition Soclage Dessoclage.

©chercheursdart