Rendez-vous aux jardins ateliers vannerie – Varennes, 7 juin 2025 10:00, Varennes.

Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 12:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Initiation à l’art de la vannerie avec Marie-Hélène Métézeau de Villaines-les-Rochers, pour réaliser un pique-fleur pour décorer votre jardin, motif au choix. Atelier pour enfants et adultes, accessible dès 3 ans, à partir de 8 ans en autonomie.

Exposition de toiles des enfants en accès libre.

En accès libre Exposition des élèves de l'école de Varennes des toiles d'impressions végétales réalisées avec Nathalie B.

Varennes 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 45 39 07 ape5villages@laposte.net

English :

Introduction to the art of basketry with Marie-Hélène Métézeau from Villaines-les-Rochers, to make a flowerpot to decorate your garden, using a motif of your choice. Workshop for children and adults, accessible from age 3, and autonomously from age 8.

Free access to children’s paintings.

German :

Einführung in die Kunst der Korbflechterei mit Marie-Hélène Métézeau aus Villaines-les-Rochers, um einen Blumenpicker zur Dekoration Ihres Gartens herzustellen, Motiv nach Wahl. Workshop für Kinder und Erwachsene, zugänglich ab 3 Jahren, ab 8 Jahren in Eigenregie.

Ausstellung der Gemälde der Kinder

Italiano :

Introduzione all’arte della cesteria con Marie-Hélène Métézeau di Villaines-les-Rochers, per realizzare un vaso da fiori per decorare il giardino, con un disegno a scelta. Questo laboratorio è aperto a bambini e adulti a partire dai 3 anni e a quelli a partire dagli 8 anni da soli.

Mostra di dipint

Espanol :

Iniciación al arte de la cestería con Marie-Hélène Métézeau de Villaines-les-Rochers, para realizar una maceta para decorar su jardín, con un motivo de su elección. Este taller está abierto a niños y adultos a partir de 3 años, y a mayores de 8 años solos.

Exposición de pinturas infantiles abierta

