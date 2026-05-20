Mascaraàs-Haron

Rendez-vous aux jardins, au Château de Mascaraàs

Château de Mascaraàs Mascaraàs-Haron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Visite guidée avec le jardinier en chef, des jardins utilitaires et du parc.

Monument historique inscrit dans sa totalité, extérieur et tous les intérieurs.

Le château est situé dans un grand parc à l’ancienne, composé de parterres, de jardins, d’une vigne de la maison et de bois. Il offre du haut de la colline, une splendide vue sur les Pyrénées. Reconstruit au XVIe et au XVIIe s., sur les restes d’une forteresse médiévale, il abrite l’ensemble décoratif d’intérieurs authentiques XVIIIe le plus important du nord des Pyrénées-Atlantiques. .

Château de Mascaraàs Mascaraàs-Haron 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 92 60 chateau.mascaraas@gmail.com

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English : Rendez-vous aux jardins, au Château de Mascaraàs

L’événement Rendez-vous aux jardins, au Château de Mascaraàs Mascaraàs-Haron a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran