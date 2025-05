Rendez-vous aux Jardins au Château du Martreil – Le Martreil Chemillé-en-Anjou, 7 juin 2025 14:00, Chemillé-en-Anjou.

Visite du parc château du Martreil à Sainte Christine pour les rendez-vous aux jardins !

Le parc du Martreil participe cette année encore à l’opération des « Rendez-vous aux jardins » en proposant à côté de la traditionnelle visite botanique sur plan, le jeu de piste qui fait le bonheur des familles et permet de découvrir à la fois les essences emblématiques du magnifique parc à l’anglaise et le rôle essentiel de l’arbre dans la préservation des écosystèmes.

La 22ᵉ édition des quelque 2000 jardins et parcs d’exception portera sur le thème : « Jardins de pierres pierres de jardins ».

Situé au cœur des Mauges, ce parc d’une trentaine d’hectares de bois, prairies et bosquets, représente un rare témoignage du XIXème siècle, marquée par l’influence de l’Angleterre, par le romantisme, mais également par l’engouement pour l’exotisme et le Nouveau Monde. Conçu comme un grand parc paysager à tendance botanique, il offre au Sud une vue magnifique sur les coteaux avoisinants. Les grandes prairies qui entourent le château, sont plantées de massifs et bouquets d’arbres de façon à cadrer les vues et à créer des plans successifs vers le paysage. La palette végétale est très vaste, comprenant des arbres remarquables ou rarement rencontrés (Pinus radiata, Diospyros virginiana, Calocedrus). On remarquera aussi un magnifique Liriodendron tulipifera de 40 mètres de haut, un ensemble de Liquidambar styraciflua de 150 ans, un superbe cormier, des chênes creux tricentenaires aux formes sculpturales. .

English :

Visit the park of the Martreil castle in Sainte Christine for the « rendez-vous aux jardins » !

German :

Besuchen Sie den Park Château du Martreil in Sainte Christine für die Rendez-vous aux jardins!

Italiano :

Visitate il parco dello Château du Martreil a Sainte Christine per il « rendez-vous aux jardins »!

Espanol :

Visite el parque del castillo de Martreil, en Sainte Christine, para el « rendez-vous aux jardins »

