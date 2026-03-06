Rendez-vous aux jardins au Château d’Urtubie RD 810 Urrugne

Rendez-vous aux jardins au Château d’Urtubie

RD 810 Château d’Urtubie Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le ministère de la Culture vous donne Rendez-vous aux jardins . Des milliers de parcs et jardins vous ouvrent leurs portes pour découvrir notre patrimoine vert et ceux qui en prennent soin. Au Château d’Urtubie, vous aurez l’opportunité de visiter le château, son parc ainsi que son jardin de plantes médicinales connu sous le nom de jardin des Simples au Moyen Âge. Une exposition mettant en avant les vertus des plantes du Pays Basque sera présentée dans l’Orangerie datant du XVIIIe siècle. .

RD 810 Château d’Urtubie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 31 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins au Château d’Urtubie

L’événement Rendez-vous aux jardins au Château d’Urtubie Urrugne a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Pays Basque