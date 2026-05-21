Saint-Yzans-de-Médoc

Rendez-Vous aux Jardins au Château Loudenne

Château Loudenne Saint-Yzans-de-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins , le château Loudenne ouvre les portes de son jardin à la visite.

Après la visite guidée des chais, les visiteurs sont invités à prolonger l’expérience par une promenade au cœur du parc du domaine, entre vignes, château et estuaire de la Gironde. Ce cadre naturel offre un environnement paisible, propice à la détente et à la découverte des paysages typiques du Médoc.

Plusieurs points de vue remarquables ponctuent la visite, offrant des panoramas sur l’estuaire, les croupes de graves du Médoc et les espaces naturels environnants. Cette immersion en pleine nature reflète un vignoble vivant, authentique et en harmonie avec son environnement.

La découverte peut se faire à pied ou à vélo, avec la possibilité de profiter d’un pique-nique au cœur du domaine pour une expérience encore plus immersive. .

Château Loudenne Saint-Yzans-de-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 17 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-Vous aux Jardins au Château Loudenne

L’événement Rendez-Vous aux Jardins au Château Loudenne Saint-Yzans-de-Médoc a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Médoc-Vignoble