Rendez-vous aux jardins au Château Royal d’Amboise

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR

17.3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

L’histoire des jardins du château royal d’Amboise en visite guidée

Vos sens seront mis en éveil durant une visite guidée qui vous fera découvrir l’histoire et la conception des jardins du château royal d’Amboise !

Les Rendez-vous aux Jardins au château royal d’Amboise

L’histoire des jardins du château royal d’Amboise en visite guidée.

Vos sens seront mis en éveil durant une visite guidée qui vous fera découvrir l’histoire et la conception des jardins du château royal d’Amboise !

Quand ? Les 6 & 7 JUIN

À quelle heure ? 14h

Durée ? Une heure de visite guidée

Prix ? Inclus dans le billet d’entrée et sur réservation (Nombre de places limités à 40 personnes). 17.3 .

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com

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English :

A guided tour of the history of the gardens at the Château Royal d’Amboise

Awaken your senses with a guided tour of the history and design of the gardens at the Château Royal d?Amboise!

L’événement Rendez-vous aux jardins au Château Royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-03-20 par ADT 37