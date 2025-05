Rendez-vous aux jardins au Jardin du Quartier de Navarre – Évreux, 7 juin 2025 14:00, Évreux.

Eure

Jardin du Quartier de Navarre 15 Avenue du Château Évreux Eure

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 18:30:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Ce jardin a été aménagé en 2016 autour d’une maison construite en 1862, année de création de l’hôpital spécialisé.

Une recherche généalogique approfondie a été réalisée sur l’histoire de la maison.

Vous pourrez échanger avec les propriétaires du site qui répondront à vos questions.

Gratuit.

15 Avenue du Château

Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 81 73 41 99

English : Rendez-vous aux jardins au Jardin du Quartier de Navarre

This garden was laid out in 2016 around a house built in 1862, the year the specialized hospital was created.

Extensive genealogical research has been carried out on the history of the house.

You can chat with the site’s owners, who will be happy to answer any questions you may have.

Free admission.

German :

Dieser Garten wurde 2016 um ein Haus herum angelegt, das 1862, dem Jahr der Gründung des Fachkrankenhauses, erbaut wurde.

Es wurde eine umfassende genealogische Forschung zur Geschichte des Hauses durchgeführt.

Sie können sich mit den Eigentümern der Anlage austauschen, die Ihre Fragen beantworten.

Kostenlos.

Italiano :

Questo giardino è stato allestito nel 2016 intorno a una casa costruita nel 1862, anno di fondazione dell’ospedale specializzato.

Sono state condotte ricerche genealogiche approfondite sulla storia della casa.

È possibile parlare con i proprietari del sito, che saranno lieti di rispondere alle vostre domande.

Ingresso libero.

Espanol :

Este jardín se trazó en 2016 en torno a una casa construida en 1862, año de fundación del hospital especializado.

Se ha llevado a cabo una amplia investigación genealógica sobre la historia de la casa.

Puede hablar con los propietarios del lugar, que estarán encantados de responder a sus preguntas.

Entrada gratuita.

