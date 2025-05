Rendez-vous aux jardins au Jardin Partagé d’Arnières-sur-Iton – Arnières-sur-Iton, 7 juin 2025 10:00, Arnières-sur-Iton.

Eure

Rendez-vous aux jardins au Jardin Partagé d’Arnières-sur-Iton Chemin d’Aulnay Arnières-sur-Iton Eure

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Venez découvrir ce jardin entretenu avec passion par un groupe de bénévoles.

C’est un havre de paix ouvert à tous. Fleurs, arbres et quelques bacs de légumes composent ce lieu accueillant et accessible à tous.

Ici, on vient partager un moment, se ressourcer, réfléchir…ou simplement profiter du calme et u plaisir de ne rien faire.

Chemin d’Aulnay

Arnières-sur-Iton 27180 Eure Normandie +33 6 51 04 24 36

English : Rendez-vous aux jardins au Jardin Partagé d’Arnières-sur-Iton

Come and discover this garden maintained with passion by a group of volunteers.

It’s a haven of peace open to all. Flowers, trees and a few tubs of vegetables make up this welcoming place, accessible to all.

Come and share a moment, recharge your batteries, reflect… or simply enjoy the calm and pleasure of doing nothing.

German :

Entdecken Sie diesen Garten, der von einer Gruppe Freiwilliger mit Leidenschaft gepflegt wird.

Er ist eine Oase des Friedens und steht allen offen. Blumen, Bäume und einige Gemüsebeete bilden diesen einladenden und für alle zugänglichen Ort.

Hier kann man einen Moment teilen, sich erholen, nachdenken… oder einfach nur die Ruhe und das Vergnügen genießen, nichts zu tun.

Italiano :

Venite a scoprire questo giardino, curato con passione da un gruppo di volontari.

È un’oasi di pace aperta a tutti. Fiori, alberi e qualche vasca di ortaggi compongono questo luogo accogliente e accessibile a tutti.

Venite a condividere un momento, a fare il pieno di energia, a riflettere… o semplicemente a godervi la pace e il piacere del dolce far niente.

Espanol :

Venga a descubrir este jardín, cuidado con pasión por un grupo de voluntarios.

Es un remanso de paz abierto a todos. Flores, árboles y algunas macetas de hortalizas componen este lugar acogedor y accesible a todos.

Venga a compartir un momento, a recargar las pilas, a reflexionar… o simplemente a disfrutar de la tranquilidad y el placer de no hacer nada.

