Rendez-vous aux jardins au Jardin Secret de Pan – Évreux, 7 juin 2025 10:00, Évreux.

Eure

Rendez-vous aux jardins au Jardin Secret de Pan 10 Impasse du Champ d’Enfer Évreux Eure

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:30:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Découvrez un jardin unique abritant plus de 500 plantes ornementales et un atelier dédié aux créations artisanales en végétaux stabilisés.

Le stationnement n’est pas possible dans l’impasse mais un parking est à votre disposition Rue du Plus-que-Tout (face au château de Trangis à 4 minutes à pieds).

Visite libre et gratuite.

10 Impasse du Champ d’Enfer

Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 46 78 01 78

English : Rendez-vous aux jardins au Jardin Secret de Pan

Discover a unique garden with over 500 ornamental plants and a workshop dedicated to handcrafted creations in stabilized plants.

Parking is not available in the cul-de-sac, but a parking lot is available on Rue du Plus-que-Tout (opposite the Château de Trangis, a 4-minute walk away).

Free admission.

German :

Entdecken Sie einen einzigartigen Garten mit über 500 Zierpflanzen und ein Atelier, das handwerklichen Kreationen aus stabilisierten Pflanzen gewidmet ist.

Parken ist in der Sackgasse nicht möglich, aber es steht Ihnen ein Parkplatz in der Rue du Plus-que-Tout zur Verfügung (gegenüber dem Schloss Trangis, 4 Gehminuten entfernt).

Freier und kostenloser Besuch.

Italiano :

Scoprite un giardino unico con oltre 500 piante ornamentali e un laboratorio dedicato alle creazioni artigianali in piante stabilizzate.

Non c’è parcheggio nel vicolo cieco, ma è disponibile un parcheggio in Rue du Plus-que-Tout (di fronte al Castello di Trangis, a 4 minuti a piedi).

Ingresso gratuito.

Espanol :

Descubra un jardín único con más de 500 plantas ornamentales y un taller dedicado a creaciones artesanales en plantas estabilizadas.

No hay aparcamiento en la calle sin salida, pero sí en la rue du Plus-que-Tout (frente al castillo de Trangis, a 4 minutos a pie).

Entrada gratuita.

L’événement Rendez-vous aux jardins au Jardin Secret de Pan Évreux a été mis à jour le 2025-05-22 par Comptoir des Loisirs